المرور توقع عقدا مع المانيا لإرسال الخطوط الإنتاجية إلى العراق

2023/03/30 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توقيع عقد لإنشاء خطوط إنتاجية للوحات المرورية في بغداد، فيما حددت موعد البدء بالأتمتة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية إن "الزيارة لألمانيا تضمنت مشاهدة المعمل الخاص باللوحات المرورية"، مؤكدا "إبرام عقد بشأن إرسال الخطوط الإنتاجية إلى العراق".

وأوضح، أن "المرور بصدد إنشاء مكان في ملعب الشعب لعمل هذه الخطوط الإنتاجية"، مشيرا إلى أنه " من المؤمل البدء بالعمل خلال الأيام المقبلة وطباعة اللوحات ستتم خلال 4 أشهر".

واشار، إلى أن "اللوحات ستؤمن من شركة اوج الالمانية والتي تعمل مع العراق منذ عام 1968".

ولفت، إلى أن "المرور تعمل حالياً باللوحات القديمة، من شركة اوج إذ منحت العراق هدية، فضلا عن إبرام عقد شراء مباشر مع التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي من أجل توفير اللوحات للمواطنين"، مؤكداً، أنه "خلال الأيام المقبلة ستنتهي مشكلة توفير اللوحات".

وأضاف، أن "العراق يمتلك 3 خطوط إنتاجية في بغداد، تطبع اللوحات وترسل الى المحافظات".

وفي سياق متصل ذكر الربيعي، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجه بالبدء خلال الأيام القادمة بمشروع الاتمتة والتي تتضمن الكاميرات واتمتة الغرامات الرادار وتحديد السرعة ومحاسبة المخالفين"، مبيناً، أن "المشروع سيشمل شوارع بغداد كافة".

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