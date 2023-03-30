المالية تعلن استحداث 1277 درجة وظيفية لتثبيت العقود

2023/03/30 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، استحداث 1277 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للوزارة ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 1277 درجة".

واضاف البيان ان الدرجات توزعت كالاتي:

• دائرة صحة الديوانية/ 269/639

• دائرة صحة ذي قار/ 11

• دائرة صحة كربلاء المقدسة / 303

• مديرية شباب ورياضة البصرة / 2

• دائرة كري الأنهر / 53

واوضح، ان "اجراءات الاستحداث جاءت إستناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (23148) لسنة 2023، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (75555) في 27 كانون الاول 2022".

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