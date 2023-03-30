العراق يواجه التلوث بـ90 خطة

2023/03/30 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وزارة الكهرباء، الخميس، بإعداد 90 خطة من قبل المؤسسات الحكومية لخفض مستويات التلوث ضمن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.

وقالت مدير قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء صادق، إنه "بعد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة وتشكيل فريق (إيزو) للطاقة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعتبتين الحسينية والعلوية المقدستين، تم تحديد 90 خطة لمواجهة حجم التلوث الذي تعاني منه البلاد".

وبينت أن "الخطط ستنفذ حسب اختصاص كل منها من المؤسسات والدوائر الحكومية، فعلى سبيل المثال تقوم وزارة التربية بتنفيذ خطتها في المدارس والمديريات المتعلقة بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أما وزارة الصحة فتكون في المستشفيات والمراكز الصحية وتتعلق بخفض حجم التلوث، علاوة على إشراك العشائر وجميع دوائر تمكين المرأة في الوزارات بالخطط".

وأشارت صادق إلى "إطلاق وزارة البيئة حملة لقياس مستوى التلوث، حيث يقوم ممثلون عنها حالياً بإعداد دراسات عن الملوثات في كل محافظة، ومن ثم تقوم سكرتارية (الصندوق الأخضر) بالحصول على منح مالية لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة".

ونوهت بأن "إدارة الجودة في وزارة الكهرباء تعمل على تحويل المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات التي أطلقت في 2021 إلى سياسة وطنية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابعت، أن "المبادرة أطلقت بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم بعدها تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن فريق للتوعية والإعلام وفريق المرأة الوطنية، إضافة إلى فريق مجتمعي يضم المنظمات والعشائر".

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