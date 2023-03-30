"أسقطت قنبلة على أسرتين بالموصل".. هولندا تتعهد بنشر تفاصيل غاراتها في سوريا والعراق

2023/03/30 | 15:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الهولندية اليوم الخميس إنها ستحقق في ضربة جوية على ما زعمت أنه مقر لتنظيم الدولة الإسلامية بشمال العراق في 2016 وربما أسفرت عن مقتل 7 مدنيين.

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