المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2023/03/30 | 15:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الإسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب.

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