وزارة العدل أعلنت خلو سجونها منه.. أين اختفى قاتل الخبير العراقي هشام الهاشمي؟

2023/03/30 | 15:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل عدم وجود المتهم بقتل الخبير العراقي هشام الهاشمي في سجونها، وهو ما أثار القضية مجددا ولا سيما بعد تأجيل محاكمة المتهم 10 مرات متتالية.

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