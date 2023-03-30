2023/03/30 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت شبكة "ام اس ان" الامريكية، اليوم الخميس، عن اجتماع سفراء كل من النرويج، السعودية وإيران على مائدة إفطار أقيمت في العاصمة بغداد، فيما اشارت الى "لقاء تاريخي" قريب في العاصمة الصينية بكين.

وأوضحت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "مائدة الإفطار شهدت برعاية السفير الإيراني في بغداد محمد الصادق، توافقا بين الأطراف المجتمعة حول اليات تنفيذ التوافق السعودي الإيراني وتعاون الحكومات العراقية والنرويجية في تحقيقه".

واكدت الشبكة أن الاجتماع في العراق "يحمل أهمية رمزية" للدور الذي لعبته بغداد عبر العام الماضي في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وأشارت الى أن مخرجات الاجتماع، تضمنت الاتفاق على عقد "اجتماع موسع ومهم" في العاصمة بغداد بين الأطراف المعنية يتم خلاله إقامة "اول اجتماع رسمي بين إيران والسعودية" لإعلان بنود التوافق السعودي الإيراني بشكل كامل رسميا.

واختتمت الشبكة بالتأكيد على وجود اشارت اهتمام من الطرفين بإقامة اجتماع "تاريخي" اخر يعقد في العاصمة الصينية بكين لبحث التعاون الاقتصادي المترتب على عودة العلاقات السعودية الإيرانية الى طبيعتها بعد أعوام من الانقطاع المستمر، بحسب وصفها.

ويعد العراق لاعبا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط وله دور كبير بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران من خلال احتضان الاجتماعات المشتركة بين الرياض وطهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على مائدة الإفطار.. بغداد تحتضن اجتماعا سعوديا إيرانيا والصين تترقب لقاء "تاريخيا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على مائدة الإفطار.. بغداد تحتضن اجتماعا سعوديا إيرانيا والصين تترقب لقاء "تاريخيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).