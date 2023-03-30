التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان

2023/03/30 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2023.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناء على توجيهات رئاسة الهيئة بصرف الراتب التقاعدي في موعده المحدد، ولوقوع اليوم الأول من نيسان عطلة نهاية الأسبوع تم البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم وبشكل تدريجي".

وأشارت الى انه "ستصل رسائل نصية للمتقاعدين".





وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان المقبل.

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