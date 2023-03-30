تزامنا مع إيقاف صادرات إقليم كردستان.. ازمة وقود في اميركا ترفع أسعار النفط

2023/03/30 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا جديدا، اليوم الخميس، بعد وقوع ما وصفته وكالة "رويترز" الدولية بأنه "ازمة وقود" هي الأشد في الولايات المتحدة الاميركية منذ عامين.

وقالت رويترز في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "أسعار النفط العالمية وصلت اليوم الى 78 دولارا للبرميل بارتفاع اخر عن أمس الأربعاء"، مؤكدة أن الارتفاع الجديد وقع نتيجة لانخفاض الخزين الأمريكي من النفط خلال الأسبوع الماضي الى "أدنى مستوياته منذ عامين".

وأوضحت أن الخزين الأمريكي شهد الخميس، انخفاضا بنحو 7.5 مليون برميل عن الخزين الداخلي وسط توقعات باستمرار اغلاق الحكومة العراقية لصادرات إقليم كردستان.

واكد مركز سيتي للتحليلات الاقتصادية في تصريح لـ"رويترز"، أن "الأوضاع العراقية السياسية الداخلية تشير الى احتمال حصول توافق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية الامر الذي اضعف من التأثيرات السلبية الحالية لانخفاض صادرات النفط على الاقتصاد".

واوضحت الوكالة انها "ما تزال غير مؤكدة العودة الى السوق حتى اللحظة، حيث ازداد تأثيرها السلبي مع انخفاض اخر في صادرات النفط الروسية خلال الشهر الماضي وما تزال مستمرة الفاعلية على السوق حتى اللحظة".

وبينت "رويترز" أيضا أن الأسواق العالمية "ستبقي عينها" على إنفاق الولايات المتحدة ومعدلات التضخم التي تصيب الدولار حاليا بالتزامن مع تراجع خزينها النفطي، الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على قيمة الدولار حول العالم، الامر الذي أكدته مذكرة تحليلية صادرة عن مركز "يو بي اس" اليوم الخميس.

وأوضحت خلالها " بان أسعار النفط ستبقى هشة خلال الفترة القريبة، الا اننا نتوقع زيادة في الاستيراد الصيني للنفط يتزامن مع تخفيض للصادرات الروسية النفطية"، مشيرا الى ان تلك المعطيات قد تغير من أوضاع سوق النفط وشكلها الحالي بشكل كبير.

وكان العراق قد ربح دعوى قضائية ضد تركيا بشأن نفط إقليم كردستان، وتم على أثرها إيقاف الصادرات النفطية من الإقليم.

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