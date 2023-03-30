2023/03/30 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى مؤسسة هولندية إلى منع متبرع بحيوانات منوية "سخي" أنجب نحو 500 طفل حول العالم من الاستمرار في مساهاماته بعد شكاوى من أمهات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكاوى و"مكالمات من جميع أنحاء العالم".. أب لـ 500 طفل يثير أزمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكاوى و"مكالمات من جميع أنحاء العالم".. أب لـ 500 طفل يثير أزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).