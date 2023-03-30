البرلمان التركي يصوت على طلب انضمام فنلندا للناتو

2023/03/30 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يصوت البرلمان التركي اليوم الخميس على طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)hursday.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون، لتصبح تركيا العضو الأخير في الحلف الذي يوافق على طلب فنلندا .

ومن المقرر أن تبدأ جلسة البرلمان الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت غرينتش)، وفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان.

ومن ناحية أخرى، مازال طلب السويد للانضمام للناتو معلقاً بسبب مطالب تركيا، والتي تشمل تسليم مشتبه بهم، تصفهم أنقرة بأنهم ” إرهابيون”.

وكانت فنلندا والسويد قدمتا طلبي انضمام للحلف العسكري الغربي في مايو (آيار) 2022 في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولفنلندا حدود برية طويلة مع روسيا.

ويشار إلى أن تركيا تعيق انضمام الدولتين للناتو، بسبب ما تراه التزاماً غير كاف منهما لمكافحة الارهاب، في إشارة بصورة رئيسية للسويد وحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويتوقع الآن أن تنضم فنلندا للناتو قبل السويد.

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