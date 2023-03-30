الصين تندد بزيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة:

2023/03/30 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الصين، الخميس، زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة بأنها "انتهكت بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك ألحقت ضررا خطيرا بسيادة الصين".

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