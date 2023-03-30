التقاعد الوطنية تُعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين

2023/03/30 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2023.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “بناء على توجيهات رئاسة الهيئة بصرف الراتب التقاعدي […]

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