وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2023/03/30 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت، اليوم، بتمويل رواتب […]

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