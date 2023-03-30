توقيف صحافي أميركي بتهمة “التجسس” في روسيا

2023/03/30 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في 24 تموز/يوليو 2021 © اف ب ديميتار ديلكوف موسكو (أ ف ب) – أعلنت روسيا الخميس توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بشبهة “التجسس”، في حادثة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد في أجواء القمع منذ الهجوم على أوكرانيا.ومن دون تقديم براهين على الاتهام، قال الكرملين إن […]

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