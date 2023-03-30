غارة جوية اسرائيلية على مقر موالين لإيران قرب دمشق

2023/03/30 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – أصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي طال ليل الأربعاء الخميس مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.[…]

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