داغستاني في سوريا: من “الجهاد” الى إدارة مطعم سوشي

2023/03/30 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من أرشيف 29 كانون الثاني/يناير 2023 تظهر إسلام شخبنوف، الجهادي الروسي السابق أثناء دخوله مطعم السوشي الذي فتحه في إدلب © ا ف ب/ارشيف عمر حاج قدور إدلب (سوريا) (أ ف ب) – حين قصد أبو الفداء الداغستاني سوريا عام 2015 كان هدفه “الجهاد” على جبهات القتال، لكنّه لم يتوقّع أن ينتهي به الأمر […]

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