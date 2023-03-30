روسيا: سنواصل إبلاغ أمريكا بتجاربنا الصاروخية بشكل مسبق

2023/03/30 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن بلاده ستواصل إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مسبق بشأن تجاربها الصاروخية على الرغم من تعليق مشاركة موسكو في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية.

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