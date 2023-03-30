يقدر عددها بـ200 شركة.. ما أهمية تعديل قانون الشركات الأمنية الخاصة في العراق؟

2023/03/30 | 16:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه البرلمان العراقي لتعديل قانون عمل الشركات الأمنية الخاصة الذي أقر للمرة الأولى عام 2017، ويسعى البرلمان لفرض مزيد من القيود على عمل هذه الشركات وتحركاتها وتسليحها.

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