هيئة التقاعد الوطنية تُعلن عن البدء بصرف الراتب التقاعدي

2023/03/30 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الخميس، المباشرة بصرف الراتب التقاعدي.وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، انه “تُباشر هيأة التقاعد الوطنية اليوم الخميس 30 اذار 2023 عن البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2023، بناءاً على توجيهات رئاسة الهيأة بصرف الراتب التقاعدي في موعده المحدد.واضافت انه “لوقوع اليوم الأول من […]

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