هيئة التقاعد تعلن بدء صرف الراتب التقاعدي

2023/03/30 | 16:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم.

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