عاصفة ترابية تتجمع لاقتحام مناطق العراق خلال الساعات القادمة

2023/03/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس، موعد هبوب عاصفة ترابية كثيفة تطال معظم مناطق البلاد.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "في ضوء المتابعة للمتغيرات المناخية ضمن المشهد العراقي، بدأت تتشكل عاصفة ترابية ستكون كثيفة وتبرز بشكل لافت ظهر يوم غد وتطال اجزاء واسعة من البلاد".

واضاف، ان "الكتلة القطبية البادرة التي نوهنا عنها يوم امس دخلت اجواء البلاد فعليا من جهة غرب وشمال غرب وهي ترافق بشكل مباشر المنخفض القطبي لافتا الى انها سوف تستمر 48 ساعة وتصل ذروتها يوم السبت القادم".

واشار الى ان "الانخفاض في درجات الحرارة سيطال معظم محافظات البلاد لكن مناطق الشمال والغرب ستكون الاكثر تأثرا بالكتلة القطبية قياسا بالمناطق الجنوبية".

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