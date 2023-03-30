العراق يتجه نحو انشاء مدن جديدة لحل أزمة السكن في بغداد والمحافظات

2023/03/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، وجود عمل مكثف من أجل إنشاء مدن جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات من أجل حل أزمة السكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تشكيل فريق وطني، رئاسة وزير الإعمار بنكين ريكاني، ومهمة هذا الفريق إيجاد أماكن بديلة لغرض انشاء مدن جديدة خارج حدود البلديات، وهذا الامر يشمل العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى".

وبين الصفار انه "يتم الاعداد حالياً من قبل هيئة المدن التي تم تشكيلها مؤخرا، فرز الأراضي السكنية خارج البلديات، والعمل حالياً على (15) وحدة بلدية جديدة، لإكمال متطلبات الفرز والاستملاك".

وأضاف أن "العراق حالياً بحاجة الى (3) ملايين وحدة سكنية، وسنعمل خلال هذه السنة على اكمال مشروع المدن الجديدة وسترى النور، وسيتم تحديد أسعار الأراضي ضمن المدن الجديدة، وبعضها ربما تعطى للاستثمار لبناء منازل واطئة الكلفة".

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