روسيا تأمر بالحبس الاحتياطي شهرين لصحفي أميركي اعتقلته بتهمة

2023/03/30 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة روسية، الخميس، حبس الصحفي الأميركي في صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف واتهم بـ"التجسس"، احتياطيا لمدة شهرين

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