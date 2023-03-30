القبض على مدير التسجيل العقاري في الانبار

2023/03/30 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مدير التسجيل العقاري وبعض موظفي المديرية في الانبار.

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