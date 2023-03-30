2023/03/30 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز
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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مدير التسجيل العقاري وبعض موظفي المديرية في الانبار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مدير التسجيل العقاري في الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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