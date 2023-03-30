بينهم ضابطان.. القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بغداد

2023/03/30 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات بينهم ضابطين في بغداد.

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