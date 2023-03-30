النفط يرتفع مع توقف صادرات كردستان العراق

2023/03/30 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما قوبل الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق بانخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.77 دولار للبرميل.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 73.55 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من استمرار توقف الصادرات من شمال العراق.

وأظهرت بيانات من شركات أن منتجين في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

لكن محللين من سيتي قالوا يوم الخميس إن الدعم من كردستان العراق قد يتلاشى بأسرع من المتوقع.

وذكروا أن "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، وأشاروا في تقديرات إلى أن تدفقات خطط الأنابيب (TADAWUL:2360) قد تزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس آذار.

وقالت مصادر مطلعة على البيانات لرويترز إن الإنتاج تراجع 300 ألف برميل يوميا مقارنة بخفض مستهدف عند 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج الروسي.

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