العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف انتخابات مجالس المحافظات

2023/03/30 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ ديالى امثنى التميمى مع

الممثل العام للأمم المتحدة للشؤون

السياسية والمساعدة الانتخابية فى

العراق كلاوديو كوردونى، ملف انتخابات

مجالس المحافظات المقبلة والمشاريع

الخدمية فى المحافظة.

وأكد مح

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