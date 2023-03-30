الأمن العراقي يعتقل 5 من داعش في بغداد وصلاح الدين

2023/03/30 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،

اليوم الخميس، اعتقال خمسة من عناصر من

داعش في عمليات منفصلة في محافظتي بغداد

وصلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي

اليوم، إن وكالة الاستخبارات في وزارة

ال

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