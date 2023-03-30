شرح دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك

2023/03/30 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام

الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام).





للإسلام نظرية اجتماعية تقوم على مبدأ

التعاون: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

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