2023/03/30 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. !!الشاي الأطيب بالعالم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FjLLTa4oHaA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. !!الشاي الأطيب بالعالم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. !!الشاي الأطيب بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).