يقاتل من أجل حمايتها.. شاهد نسرًا يحضن

2023/03/30 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنى النسر مورفي عشًا على الأرض وكرس وقته لاحتضان صخرة بدلًا من البيضة، وتحصل الصخرة منه على كل الحب والرعاية والحماية ضد أي دخيل.

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