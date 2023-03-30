خبير اقتصادي يرجح استمرار انخفاض سعر صرف الدولار - عاجل

2023/03/30 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رجح الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس، استمرار انخفاض الدولار للوصول الى السعر الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وقال الكناني، لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولار بدأ بالانخفاض بشكل تدريجي وهذا بسبب استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي منذ فترة طويلة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك مؤخرا".

وأوضح أن "الدولار سيواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، لحين وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى السعر الرسمي المقر والمثبت من قبل البنك المركزي، فأزمة الدولار تحتاج لوقت ليس الا".

وتشهد أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الصرف، اليوم الخميس، 151 الف دينار لكل 100 دولار في انخفاض متسارع عن 154 لكل 100 دولار كان قد سجلها صباح اليوم الخميس.

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