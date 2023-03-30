خسائر فلاحي النجف من الأمطار أمام السوداني لتعويضهم

2023/03/30 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، الخميس، عرض خسائر فلاحي النجف الأشرف جراء تضررها بموجة الأمطار و(الحالوب) التي شهدتها المحافظة مؤخراً أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعويضهم.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان العلياوي "زار اليوم قضاء المشخاب في يرافقه عضو مجلس النواب جواد الغزالي وقائمقام المشخاب ومدراء ناحيتي الحيرة والقادسية ومدراء دوائر وزارة الزراعة في الأقضية والنواحي".

وألتقى العلياوي وفقاً للبيان "بعدد من المزارعين والفلاحين في مضيف (توفيق آل فرعون) مستمعا الى مطالبهم ومطلعاً على حجم الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة أمطار الحالوب الأخيرة التي هطلت على المحافظة الأسبوع الماضي".

وأكد وزير الزراعة، أنه "سيقوم بعرض قضيتهم أمام رئيس الوزراء والجهات المعنية كافة لضمان تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم".

وأوعز "بتشكيل لجان فنية من مديرية زراعة المحافظة وفروعها في قضاء المشخاب وناحيتي القادسية والحيرة لغرض الوقوف على المساحات المتضررة وتحديدها".

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