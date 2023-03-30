2023/03/30 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات التعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية للعراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن الأخير "التقى اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء بحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي".

وتابع البيان، أن" اللقاء شهد مناقشة أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة، وإسناد جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع ممثل صندوق النقد الدولي خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع ممثل صندوق النقد الدولي خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).