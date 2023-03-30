تحرك جديد من هيئة الاستثمار مع الشركة الكورية بخصوص شقق بسماية

2023/03/30 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، استئناف لقاءاتها مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبحث توقيع ملحق العقد لإتمام الوحدات الجديدة بمجمع بسماية فيما أكدت وجود خطوات جادة لإنجاز المشروع.

وقال رئيس الهيئة حيدر محمد مكية في بيان إن" لقاءات الهيئة الوطنية مستمرة مع وفد شركة هانوا الكورية والبحث جار في تفصيلات العقد الفنية والقانونية والمالية"، مبينا، أن" هناك خطوات جادة باتجاه إنجاز مراحل تنفيذ مجمع بسماية بعد التوقف في مراحل العمل الذي أصاب المشروع بوقت سابق".

وأكد مكية" دعم الحكومة إجراءات الهيئة في إطار التفاهمات والمباحثات مع الشركات الاستثمارية العراقية والأجنبية التي تمتلك خططا ودراسات جدوى إزاء المدن السكنية ووفق المواصفات والمعايير الدقيقة".

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