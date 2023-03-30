كم يبلغ حجم الديون المترتبة على الإقليم بعد إيقاف تصدير النفط؟

2023/03/30 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق الصادرات النفطية من كردستان يعني أن الإقليم "لا يمكنه سداد ديونه.

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