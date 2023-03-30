تقلبات سعر الصرف في لبنان تحرم موظفين من نصف رواتبهم.. وتنذر بالأسوأ

2023/03/30 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربة جديدة تلقاها القطاع العام في لبنان بعد احتساب رواتب موظفيه على سعر صيرفة المعتمد يومياً، والذي يوازي حالياً 90 ألفاً، وذلك بعد أن حصلوا على رواتبهم الشهر الماضي على سعر صرف 45,000 ليرة، ما يعني خسارتهم 50 في المئة من قيمتها.

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