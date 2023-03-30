واسط.. القبض على اربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخــدرات

2023/03/30 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس، القبض على اربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخــدرات.

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