2023/03/30 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، فوق حاجز 78 دولاراً للبرميل .وسجل سعر الخام من مزيج برنت في العقود الآجلة 78.14 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 77.59 دولاراً.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار النفط عند الـ 78 دولاراً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار اسعار النفط عند الـ 78 دولاراً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار اسعار النفط عند الـ 78 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).