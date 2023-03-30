2023/03/30 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، ولم تظهر أي مؤشرات حتى الآن على أن تشديد شروط الائتمان كان له تأثير كبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا المركز الخبري الوطني.

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