بعد النزيف المتسارع للدولار.. تعرف على اخر تحديث لاسعار الصرف في العراق

2023/03/30 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية مع قرب اغلاق البورصة عند حول الـ152 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك بعد انهيارها صباح اليوم إلى 151 ألفا انخفاضًا من 155 الفا سجلت عند الافتتاح.

وبلغت اسعار شراء الدولار 151.500 ألف دينار لكل 100 دولار، اما سعر البيع فقد بلغ 152.500 الف دينار لكل 100 دولار.

وكانت اسعار الدولار قد انهارت بشكل متسارع منذ صباح اليوم الخميس، حيث انخفضت من 155 ألف عند افتتاح البورصات صباح اليوم لتنخفض الى 151 ألفاً في ادنى مستوى منذ اشهر.

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