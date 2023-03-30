قائد عمليات ديالى: (الحدود الملتهبة) باتت من الماضي والقبض على 25 إرهابياً خطيراً

2023/03/30 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الخميس، بان حدود المحافظة مع الإقليم وصلاح الدين مؤمنة بالكامل.

وقال عمران لـ(بغداد اليوم)، ان :"حدود ديالى مع اقليم كردستان وصلاح الدين مؤمنة بالكامل بنسبة 100%" لافتاً الى، ان "مصطلح الحدود الملتهبة بات من الماضي وجميع المناطق الفاصلة ممسوكة بشكل مباشر من قبل القوات الأمنية وليس هناك أي قلق او مخاطر أمنية بالوقت الراهن".

وأضاف، ان "عمليات ديالى، نجحت خلال خطة فرض القانون المستمرة منذ أكثر من أسبوعين من الإطاحة بـ 25 من المتهمين بالإرهاب وجميعهم عناصر خطيرة جداً ضمن القائمة السوداء، وبعضهم يتولى قيادة خلايا نائمة في بعض المناطق".

وأشار عمران الى، ان "القيادة بالتنسيق مع الاستخبارات نجحت في توجيه سلسلة ضربات نوعية لخلايا داعش في مناطق عدة من خلال تحقيق اختراقات نوعية اسهمت في كشف هوية العديد من الداعمين لتنظيم داعش والآن هم وراء القضبان بانتظار قرار القضاء العراقي".

يشار الى انه تم تمديد خطة فرض القانون في ديالى المستمرة منذ أسبوعين الى 10 أيام أخرى "لتنفيذ ما تبقى من الأهداف" بحسب مصدر أمني.

واضاف المصدر لـ(بغداد اليوم) الأثنين الماضي، ان "الخطة كان من المؤمل ان تنتهي الأحد الماضي وفق ما حدد لها من بسقف زمني لكن جرى تمديدها"، لافتا الى ان "وتيرة المداهمات والعملية الامنية للقوات الخاصة القادمة من بغداد مستمرة في ذات السياق".

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