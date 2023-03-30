الملك تشارلز من برلمان ألمانيا: أمن أوروبا وقيمنا الديمقراطية مهددة

2023/03/30 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اليوم الثاني من أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها الملك تشارلز الثالث، يواصل الألمان الاحتفاء بالضيف، والتقى الملك تشارلز بالمستشار الألماني خلف الأبواب المغلقة قبل أن يصل إلى البوندستاغ لإلقاء أول خطاب أمام البرلمان الألماني لملك بريطاني.

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