العدل الدولية: تجميد الأصول الإيرانية انتهاك للقانون الدولي وعلى أمريكا دفع تعويض مالي

2023/03/30 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة “انتهكت” القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية، وحكمت بأن تدفع واشنطن تعويضاً مالياً لطهران.وبوقتٍ سابق، كانت طهران قد رفعت الدعوى أمام […]

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