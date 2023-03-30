أول تعليق من واشنطن على الاعتقال الروسي

2023/03/30 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزيبر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان له عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء ما تردد من أنباء عن احتجاز روسيا لصحفي أميركي.وقال بلينكن في بيان له "نحن على اتصال مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذا الوضع.وعندما يتم احتجاز مواطن أميركي في الخارج فإننا نسعى على الفور لتأمين وصول قنصلي إليه ونسعى لتقديم كل الدعم المناسب".وأدان بلينكن ب"أقوى العبارات الممكنة محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني".وشدد على أن الأولوية القصوى لوزارة الخارجية هي سلا

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