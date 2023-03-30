القبض على 5 متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى

2023/03/30 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، القبض على 5 متسللين حاول اجتياز الحدود غربي نينوى.

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