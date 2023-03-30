بعد انضمامه لها.. هل تروي اتفاقية الأمم المتحدة للمياه عطش العراق؟

2023/03/30 | 20:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد العراق الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تنضم لاتفاقية هلسنكي للمياه حيث تسعى البلاد من خلال ذلك للضغط على دول المنبع للحصول على حصصها المائية من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى.

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