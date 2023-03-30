2023/03/30 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى، ملابسات ما يتم الترويج له من مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع اممي بحضور الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عملية تضليل يقوم فيها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، والتي تمت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

واشار الى انه "من الضروري توضيح بعض النقاط، وهي ان رئيس الوزراء لم يشارك مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة، إنما شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان الديمقراطية تحقق العدالة للجميع، وبمشاركة رؤساء وقادة 8 دول وهي كل من هولندا، واليابان والاروغواي وغامبيا وغينينا الجديدة والرأس الأخضر وباربيدوس".

واضاف ان "مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيل".

وبين ان "اسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها وهذا الأمر لا يعد تطبيعا"، متسائلا: "لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة بأنها تطبيع مع اسرائيل؟".

واكد ان "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع اسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم او الاولمبيات بمجرد وجود اسرائيل لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".

وكانت بعض المنصات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورًا من مشاركة السوداني وكذلك نتنياهو في ذات القمة، ولكن ماتبين فيما بعد ان نتنياهو كان متواجدا ضمن احدى فقرات القمة، وليس ضمن الفقرة التي تواجد خلالها السوداني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر حكومي يوضح ملابسات تواجد نتنياهو في قمة شارك بها السوداني- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر حكومي يوضح ملابسات تواجد نتنياهو في قمة شارك بها السوداني- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).