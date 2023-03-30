التعليم تعلن إطلاق منظومة معادلة شهادات البكالوريوس في مجال العلوم الطبية

2023/03/30 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إطلاق منظومة معادلة شهادات البكالوريوس في مجال العلوم الطبية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) :"عملا بالبرنامج الحكومي وتأكيدا على تيسير الإجراءات وتبسيطها وتنظيم المسار الذي يتعامل به المواطنون مع الدوائر المسؤولة عن تقديم الخدمات تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق منظومة التقديم إلى تقويم ومعادلة الشهادات لشعبة العلوم الطبية (أضغط هنــــــــــــــــا) للطبة الذين يرومون معادلة شهادات البكالوريوس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/4/2".

ولفتت الوزارة الى انها "لن تتسلم شعبة العلوم الطبية أي معاملة تقويم بشكل ورقي ابتداء من التاريخ في أعلاه، ولا يتطلب التقديم حضورا إلى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية فيما سيكون التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب لإعلامه المستجدات".

وأضافت "سيتم إبلاغ المتقدم عن طريق بريده الإلكتروني بموعد المقابلة الحضورية وحسب التوقيت المرسل لكل طالب بعد تدقيق الوثائق والجواز".

وأوضحت التعليم، أنه "وللإجراءات والمعلومات الخاصة بكيفية التقديم وملء الاستمارة فإن وزارة التعليم تدعو المراجعين إلى الاطلاع على الدليل (أضغط هنــــــــــــــــــــا) لمعرفة المتطلبات التي تقتضيها سياقات التقويم والمعادلة".

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